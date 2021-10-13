Крупнейший поставщик энергии в Чехии закроется из-за кризиса

Один из крупнейших чешских поставщиков электроэнергии и газа Bohemia Energy разместил на своем сайте объявление о закрытии из-за резкого роста цен на электроэнергию на оптовом рынке.

«С сожалением сообщаем вам, что Bohemia Energy Group прекращает поставки электроэнергии и газа на чешский энергетический рынок. Мы были вынуждены пойти на этот решительный шаг из-за продолжающегося резкого роста цен на энергоносители на оптовых рынках, где цена на оба поставляемых товара сейчас в три раза выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении компании. Чешский регулятор энергорынка заявил в октябре, что изучает жалобы потребителей на то, что Bohemia Energy преждевременно прекращает контракты и соглашения о фиксированных ценах.

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Частная компания обслуживает около 900 тысяч клиентов. Теперь в течение шести месяцев этих потребителей будет обслуживать так называемый поставщик последней инстанции. По истечении этого срока клиенты должны будут самостоятельно найти нового поставщика. По информации с сайта компании, «поставщик последней инстанции — это субъект рынка электроэнергии и природного газа, который в случаях, предусмотренных законом, обязан поставлять электроэнергию и природный газ потребителям по ценам, установленным Управлением по регулированию энергетики».

Недавно специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Европе не следует «церемониться» с Россией и необходимо объявить газовую войну, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию относительно цен на газ. «Нужно стать более жесткими потребителями и вести себя сообразно своим размерам, влиянию и богатству», — подчеркнул чиновник. Причиной энергетического кризиса в Европе Бартушка считает неготовность стран-поставщиков к тому, что Евросоюз намеревается избавиться от зависимости от нефти и газа, перейдя на зеленую энергетику.

