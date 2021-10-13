Назван способ сохранить зрение при работе на ПК

Lenovo: для сохранения зрения при работе на ПК стоит правильно подбирать освещение

Чтобы сохранить зрение при использовании компьютера, не стоит работать в темном помещении. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам менеджера продуктов Lenovo Сергея Балашова, некорректно подобранная яркость дисплея может стать причиной повреждения зрения. «Проверить это очень просто — если вы посмотрите в сторону от экрана, и периферийным зрением сможете определить устройство как явно яркое пятно, значит, следует понизить яркость подсветки», — отметил специалист.

Балашов также назвал способ, который позволит сохранить здоровье при работе с гаджетами. Представитель Lenovo советует правильно выбирать рабочее место и отказываться от непрерывной деятельности за экраном компьютера. Во многом поэтому не рекомендуется работать за ПК при недостаточном освещении в ночное время суток.

Также на здоровье глаз может повлиять выбор матрицы экрана. «В ноутбуках чаще встречаются TN или IPS панели, и лучше делать выбор в пользу IPS», — отметил специалист. Постоянное напряжение зрения может привести к развитию близорукости, нарушению аккомодации и рефракции.

Ранее специалисты агентства GfK сообщили, что россияне стали чаще приобретать ноутбуки для создания контента для соцсетей. «Сейчас создание контента мы выделяем в отдельный стимул покупателей, поскольку он показал резкий рост», — отметили авторы.