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МВД и ФСБ смогут блокировать денежные переводы без суда на десять дней

Росфинмониторинг: МВД и ФСБ смогут блокировать переводы россиян без суда на десять дней
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Фото: Mikhail Galustov / Bloomberg

ФСБ и МВД России смогут принимать решение о блокировке денежных переводов россиян на десять дней. Причем делать они это смогут без решения суда. Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг.

Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, эти изменения потребовались, так как для совершения ряда преступлений используются счета или электронные кошельки, открытые на короткий промежуток времени на подставных лиц.

За что будут блокировать счета?

В документе уточняется, что блокироваться переводы с карт и электронных кошельков будут если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Также в документе говорится, что решение может быть принято «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных сведений» об использовании средств для организации митинга.

10
дней
максимальный срок действия блокировки операций МВД или ФСБ

В пояснительной записке к документу указано, что внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней, «поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами». По истечении этого срока блокировка может продолжить действовать, но только по решению суда.

Признаки противоправных операций

Главным критерием противоправного денежного перевода станет «возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

К чрезвычайным ситуациям относятся подготовка к совершению террористического акта или сбыт крупной партии наркотиков.

Механизм блокировки

Решение о блокировке операций смогут принимать руководители Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также их заместители и отдельные руководители территориальных подразделений указанных ведомств.

Уточняется, что в течение суток силовики должны будут передавать сообщения о блокировке Генеральной прокуратуре. Ведомство сможет оспорить решение о блокировке операций, если оно принималось с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.

Для блокировки операций или ее отмены ФСБ, МВД или Росфинмониторинг должны будут передавать свои решения в банки. Этот механизм будет работать по аналогии с предоставлением банкам перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, для блокировки принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Анонимные кошельки

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет физическим лицам переводить деньги другим физическим лицам через так называемые анонимные кошельки, при проведении упрощенной идентификации. Речь идет о внесении изменений в закон «О национальной платежной системе».

Упрощенная идентификация предполагает, что пользователь предоставит свои паспортные данные на сайте или в мобильном приложении кошелька. Сейчас закон разрешает переводы с использованием «неперсонифицированного электронного средства платежа» только в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, также при условии упрощенной идентификации. С августа 2020 года пополнить электронные кошельки можно только при условии идентификации личности. Речь идет о таких системах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька», WebMoney, PayPal и VK Pay. Введение мер связано с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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