Второй Макгрегор захотел подраться с Нурмагомедовым

Британец Пимблетт назвал Нурмагомедова величайшим легковесом и захотел боя с ним

Британский боец смешанного стиля (MMA) Пэдди Пимблетт высоко оценил россиянина Хабиба Нурмагомедова и признался, что хотел бы провести с ним поединок. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

26-летний британец, известный как Второй Макгрегор, назвал Нурмагомедова величайшим легковесом в истории MMA. «Я бы с ним с удовольствием подрался», — заверил он.

В августе Пимблетт раскритиковал болельщиков Нурмагомедова за их поведение в социальных сетях. Британец отметил, что фанаты российского бойца ведут себя более агрессивно, чем те, кто поддерживает Макгрегора.

4 сентября Пимблетт успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он нокаутировал бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде.

Как и Макгрегор, Пимблетт выступал в британском промоушене Cage Warriors до перехода в UFC.