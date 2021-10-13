Исполнительница хита «Валера» изменила слова песни в честь Карпина

Исполнительница хита «Валера» певица Афродита отреагировала на победу сборной России в матче со Словенией и изменила текст своей песни в честь главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: "Валера, Валера - ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера"», — сказала певица.

Артистка пожелала футболистам дальнейших успехов и призвала соотечественников верить в Валерия Карпина. «Поздравляю команду, я очень рада, что моя песня стала гимном для сборной России», — подытожила она.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе и завершилась со счетом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. По итогам восьми туров российская команда стала лидером группы H, набрав 19 очков и обогнав Хорватию. Хорваты имеют в активе 17 очков и занимают вторую позицию. Россия гарантировала себе участие в стыковых матчах чемпионата мира.