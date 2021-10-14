Очевидцы рассказали подробности убийства пяти человек из лука в Норвегии

Очевидцы рассказали норвежскому изданию Drammens Tidende о подробностях убийства пяти человек в городе Конгсберг в Норвегии. Преступление совершил 37-летний датчанин с луком и стрелами.

Один из свидетелей, 20-летний Дэвид, увидел мужчину со стрелой, торчащей из спины, стоящего на выходе из супермаркета Coop, с которого началось нападение стрелка. Это шокировало молодого человека, однако мужчина сказал, что все хорошо и он ждет машину неотложной помощи. Томас Нильсен, который живет недалеко от места нападения рассказал, что сидя дома услышал «крик, который прожег душу».

Мужчина решил, что это чей-то предсмертный вопль и выбежал наружу, чтобы помочь жертве нападения. На улице он увидел от 20 до 30 машин различных служб: спасателей, скорой помощи и полиции. Также он услышал, как правоохранители ведут перестрелку с нападавшим. Однако мужчина не решился узнавать детали и поспешил вернуться домой.

Смертельное нападение 37-летнего мужчины из Дании с луком произошло 13 октября в нескольких общественных местах норвежского городка Конгсберг. Жертвами преступника стали пять человек, ранены еще двое, в том числе один полицейский. В полиции сообщили, что преступник придерживался радикальных взглядов, а в 2017 году принял ислам. Его преступление полиция расценила как теракт.

