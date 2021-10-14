В Госдуме ответили на сообщения о европейском счете депутата на миллионы евро

Запросы о возможном наличии у депутата Госдумы Алексея Веллера счета в банке Лихтенштейна будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что принятый по инициативе президента России Владимира Путина закон запрещает людям, занимающим госдолжности, владеть иностранными счетами. «И неважно: 1 доллар лежит там или 4,1 миллиона евро. Есть счет — значит, долой с госслужбы или из депутатов», — заявил Хинштейн.

Депутат также отметил, что в этом вопросе у «Единой России» не может быть двух мнений. Хинштейн пообещал сообщить о результатах проверки.

Ранее в СМИ появились сообщения о счете на 4,1 миллиона евро в банке Лихтенштейна, к которому, предположительно, имеет доступ Веллер, избравшийся в Госдуму восьмого созыва по одномандатному округу. Сам депутат назвал эту информацию провокацией.