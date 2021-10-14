Невеста надела на свадьбу 60 килограммов золотых украшений и не смогла ходить

В китайской провинции Хубэй невеста надела на свадьбу подаренные женихом золотые украшения, весящие десятки килограммов. Об этом сообщает Timesnownews.com.

Золото было выкупом за невесту, который по традиции заплатила семья жениха. Его родственники преподнесли девушке пару массивных браслетов, а он сам — 60 драгоценных ожерелий, вес каждого из них составлял около килограмма.

Из-за тяжелых украшений невеста не смогла передвигаться с места на место самостоятельно и ходила только с помощью жениха. Фотографии с необычной свадьбы получили вирусную популярность у пользователей соцсетей в Китае и Индии.

Выкуп невесты — древняя традиция, которая сохранилась в некоторых странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Океании. В Китае родственники невесты, как правило, требуют за согласие на брак 200 тысяч юаней (2,2 миллиона рублей) и квартиру. В России, на Украине и во многих странах Европы был распространен противоположный обычай: семья жениха ожидала, что у невесты будет приданое.

Ранее сообщалось, что родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп. По его словам, они никогда не видели жениха, который бы так легко отделался.