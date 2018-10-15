Китайский бизнесмен женился на россиянке и решил выдать русскую тещу за китайца

Бизнесмен из китайского города Чанчунь, провинция Гирин, нашедший жену в России, попытается выдать тещу замуж за своего соотечественника. Об этом сообщает AsiaOne.

В начале 2017 года Ли, 28-летний владелец чанчуньской медиакомпании, познакомился в интернете с Валентиной из России. «Я не говорю по-русски, а она почти не знает китайского. Поскольку с английским у нас тоже не очень, поначалу было трудновато общаться, — рассказывает он. — Понимали друг друга благодаря автоматическому переводчику».

Через три месяца Ли поехал в Россию по делам, впервые встретился с Валентиной лично и вскоре вернулся в Китай. К его удивлению, в августе 2017 года женщина без предупреждения явилась в Чанчунь. Они немедленно сыграли свадьбу, а в мае у них родился ребенок.

Валентина привезла в Китай свою мать. «Я очень люблю Китай, маме тут тоже нравится, — говорит она. — Мои родители развелись, когда мне было четыре года, и я надеюсь, что она сможет начать тут новую жизнь вместе со мной». Ли помогает теще искать мужа в интернете.

В феврале сообщалось, что родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп. Они утверждают, что никогда не видели жениха, который бы так легко отделался.

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