Россия поставит сталь для Hyperloop

Российская компания «Северсталь» подписала с американской Hyperloop Transportation Technologies соглашение о поставках стали для строительства первого прототипа транспортной системы Hyperloop, пишут «Ведомости».

«Северсталь» отправит толстые листы стали для строительства первых пяти километров полноразмерного коммерческого образца Hyperloop. На один километр транспортной системы потребуется около пяти тысяч тонн металла. Пока контракт заключен на 10 тысяч тонн, что принесет российской компании от 5,5 до 9 миллионов долларов.

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В 2013 году идею Hyperloop впервые высказал основатель SpaceX Илон Маск. Hyperloop представляет собой транспортную систему со скоростным вакуумным поездом, способным разгоняться до 1200 километров в час. Во время тестовых испытаний в 2020 году капсула с пассажирами разогналась почти до 400 километров в час. Трасса Hyperloop пройдет над землей и напоминает монорельс.

Диаметр Hyperloop составляет 2,23 метра, превышая максимальный существующий размер, поэтому трубы в проекте будут сварные. Местоположение первых километров системы объявят в ближайшее время.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие. Инвестиции» Оксана Лукичева назвала проект имиджевым для «Северстали». В случае успеха перед российской компанией откроются огромные перспективы.