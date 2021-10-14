Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в четверг, 14 октября. Индекс Мосбиржи по итогам закрытия основной торговой сессии Московской биржи вырос на 0,36 процента, до 4259,13 пункта, индекс РТС — на 1,12 процента, до 1875,97 пункта.

Лидерами роста из числа «голубых фишек» стали «Русал» (плюс 3,87 процента, до 78,85 рубля за акцию), «Полюс» (плюс 3,56 процента, до 13 716 рублей) и «Фосагро» (плюс 3 процента, до 5708 рублей). Больше остальных подешевели бумаги Ozon (минус 1,81 процента, до 3284,5 рубля за акцию), «ПИК» (минус 1,32 процента, до 1275 рублей) и X5 Retail Group (минус 1,26 процента, до 2428,5 рубля).

Курс доллара впервые с июля 2020 года опустился до 71,34 рубля. По состоянию на 18:40 мск американская валюта стоила 71,49 рубля, евро торговался по 82,83 рубля.

Нефть марки Brent стоила 83,31 доллара за баррель (плюс 0,16 процента), марки WTI — 80,39 доллара (минус 0,06 процента). Газовые фьючерсы торговались по 1240 долларов за тысячу кубометров.