Меликова избрали главой Дагестана

Временно исполняющий обязанности Сергей Меликов избран главой Дагестана по результатам голосования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя счетной комиссии Артура Исрапилова, за Меликова проголосовали 82 из 90 депутатов.

Сергей Меликов был временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан с 5 октября 2020 года. Кроме того, в период с 2014 по 2016 годы он занимал должность полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, а в период с 2016 по 2019 годы — главнокомандующего войсками национальной гвардии страны.

Ранее сообщалось, что Владимира Васильева, которого в 2018 году назначили главой Дагестана, избрали главой фракции «Единой России» в Государственной Думе VIII созыва. Его кандидатуру предлагал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.