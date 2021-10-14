Представлены устойчивые к бактериям ПК

Acer представила устойчивые к распространению бактерий компьютеры. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В линейку ПК от производителя вошли устройства, имеющие на своей поверхности специальное напыление Antimicrobial 360 Design. Оно покрывает внешние части корпуса девайса и препятствует размножению бактерий. В качестве активного компонента выступают ионы серебра, которые инактивируют фрагменты микробов — ДНК, мембранный белок, ферменты или внутриклеточные кофакторы.

В отчете компании говорится, что разработка сертифицирована Агентством по охране окружающей среды США (AOOC). Согласно исследованиям, технология позволяет уничтожить до 99,9 процента бактерий. Также в конструкции выпущенных компьютеров используется стекло Corning Gorilla Glass, покрытое ионами серебра.

В частности, в серию новых компьютеров входят ноутбук Enduro Urban N3, оцененный в 850 долларов, и планшет Enduro Urban T3, который будет доступен на рынке за 300 долларов. Также компания представила монитор Acer VE246Q, который называют единственным подобным устройством на рынке, имеющим защитное покрытие.

Впервые Acer представила гаджеты с антимикробным покрытием в 2020 году. В компании заявили, что технология будет со временем расширена на другие продуктовые линейки.

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