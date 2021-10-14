Россиянам назвали главную причину возникновения онкологии

Онкология может развиваться по ряду причин, однако главной среди них является мутация клеток. Такой фактор возникновения онкологии в интервью «Вечерней Москве» назвал маммолог-онколог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

Он отметил, что мутация клеток — естественный и нормальный процесс. Однако некоторые изменения могут нанести вред организму. На 100 процентов предсказать негативную мутацию невозможно, заявил специалист.

«Если наследственный фактор, мутация унаследовалась, значит, высока вероятность того, что у человека онкологическое заболевание случится. Но не сто процентов», — объяснил Воротников, отметив, что вредные привычки могут вызвать изменения в мутирующих клетках.

Онколог подчеркнул, что среди факторов, которые могут повлиять на мутации, находятся возраст и наследственность.

Ранее врач-онколог Антон Иванов заявил, что онкологические заболевания могут развиться при приеме содержащих эстроген препаратов, к которым относятся противозачаточные средства. Они могут привести к возникновению онкологии в случае, если пациент начнет употреблять эти лекарства в чрезмерном количестве.