Ученые назвали новую возможную версию гибели человечества

Американские ученые из Технологического института Джорджии назвали возможную версию гибели человечества. По их мнению, в дальнейшем люди могут столкнуться с дефицитом кислорода и погибнуть, поскольку его количество на планете может уменьшиться в миллион раз, сообщает ScienceAlert.

По их словам, подобные события происходили на Земле около 2,45 миллиарда лет назад. В то время в атмосфере планеты практически отсутствовал газ, однако позже он начал накапливаться. Подобные изменения на планете привели к вымиранию некоторых видов и появлению новых, заявили исследователи.

Активность солнца в атмосфере в настоящее время постоянно увеличивается, излучения расщепляют углекислый газ, что приводит к вымиранию вырабатывающих кислород растений. Ученые опасаются, что в перспективе содержание кислорода в воздушной оболочке планеты вернется к показателям, которые наблюдались в древности.

«Падение кислорода очень, очень резкое. Мы говорим о количестве кислорода, которое примерно в миллион раз меньше, чем сегодня», — отметил ученый Крис Рейнхард (Chris Reinhard).

В случае, если это все-таки произойдет, все живые организмы на планете, которые зависят от кислорода, погибнут. Исследователи считают, что в таком случае Землю заполонят микробные организмы.

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