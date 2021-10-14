В Северной Корее заметили копию израильской ракеты

В КНДР показали противотанковую ракету, которая похожа на израильский боеприпас Spike NLOS

Копию израильской ракеты Spike NLOS заметили в Северной Корее. Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал снимок нового северокорейского боеприпаса, который похож на израильскую ракету.

На снимке изображена ракета неизвестной модели. Боеприпас выполнен по нормальной аэродинамической схеме с полусферическим обтекателем. Как и Spike NLOS, корейская разработка получила X-образные крылья в средней части корпуса и рули в хвостовой части. За обтекателем можно заметить головку самонаведения.

Ракета Spike NLOS (non-line of sight) предназначена для поражения объектов, которые находятся вне пределов прямой видимости. Радиус действия боеприпаса достигает 25 километров.

В сентябре Минобороны Азербайджана опубликовало кадры боевого применения ракет Spike NLOS в Карабахе. Видео демонстрировало изображение с атакующего боеприпаса. В ходе прошлогоднего конфликта в регионе Израиль передал Азербайджану 2700 ракет Spike NLOS.

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