Появились кадры боевого применения израильских ПТРК Spike-NLOS в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало ранее неизвестные кадры боевого применения противотанкового ракетного комплекса ПТРК Spike-NLOS израильского производства в ходе 44-дневного военного конфликта Карабахе. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом. Об этом он рассказал в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Баку урегулировал 30-летний конфликт военно-политическим путем, и теперь в составе страны «больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах». Он уточнил, что в июле 2021 года были созданы Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои, которые продолжались до 10 ноября. По итогам войны Баку вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.