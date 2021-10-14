Байден поборется с глобальной проблемой

Президент США Джо Байден намерен побороться с глобальной проблемой сбоев в цепочках поставок, сообщает Reuters.

Байден заявил, что порт Лос-Анджелеса и порт Лонг-Бич — два из самых забитых в США — будут работать круглосуточно, чтобы разгрузить примерно 500 тысяч товарных контейнеров, скопившихся на судах. По словам Байдена, Walmart, Target и другие крупные ретейлеры, в числе которых FedEx, UPS, Samsung и Home Depot, также будут больше работать ночью, чтобы наладить поставки.

Белый дом ожидает, что решение компаний позволит перевозить на 3,5 тысячи контейнеров больше каждую неделю до конца 2021 года. Вместе с тем, некоторые производители отметили, что уже давно работают в подобном режиме. «В течение многих лет мы осуществляли операции, связанные с цепочками поставок, в режиме 24/7, в том числе в портах», — сказал генеральный директор Target Брайан Корнелл. По его словам, Target разгружает около 50 процентов своих контейнеров в ночное время и намерен увеличить их количество на 10 процентов в течение следующих 90 дней.

Круглосуточная работа портов и ретейлеров, по мнению президента, стала первым большим шагом к модернизации цепочек поставок в США — крупнейшем потребительском рынке. Он добавил, что правительство будет активно участвовать в решении проблемы. По словам Байдена, он намерен лично руководить всеми соответствующими действиями и ожидает мер в решении проблемы сбоев с поставками от частного сектора.

Представители Белого дома заявили, что американцы могут столкнуться с более высокими ценами и пустыми полками в сезон рождественских праздников из-за сбоев в поставках. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден не может гарантировать отсутствие сбоев в праздничные дни.

Сбои в цепочках поставок представляют собой политический риск для Байдена. Республиканцы воспользовались возможным дефицитом товаров в праздничный период и заявили, что экономическая политика президента способствует высокой инфляции.