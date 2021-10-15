Сторонники элитных войск Ирана заявили о себе в Азербайджане

Сторонники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные войска Ирана) объявили в соцсетях о создании в Азербайджане движения сопротивления «Хусейнчиляр» («Хусейниты»). Это произошло на фоне растущей напряженности между Тегераном и Баку, сообщает The Middle East Monitor.

Движение, предположительно, было сформировано в 2019 году, однако активизировалось только в последние дни. Символика группировки (сочетание желтого и зеленого цветов и рука, держащая оружие) совпадает с символикой «Оси сопротивления» — неофициального регионального союза, в который входит Иран, сирийское правительство Башара Асада, Ирак и шиитская «Хезболла».

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По словам автора статьи, такое развитие событий может привести к политической нестабильности в Азербайджане, несмотря на то, что большинство населения страны составляют шииты. «Также важно, что нынешнее правительство является важным союзником Израиля и Турции. Хотя и Тегеран пытался "экспортировать" свою революцию в Азербайджан в прошлом, ему не удалось добиться значительных успехов», — заявил журналист.

По данным израильского информационного центра изучения терроризма Меира Амита, элитное иранское спецподразделение КСИР «аль-Кудс» действует в Азербайджане с начала 1990-х годов и ведет подрывную деятельность против Баку с момента обретения страной независимости. «Цель Ирана — дестабилизировать Азербайджан, оказать давление на его правительство, изменить светский строй страны, так же как и ее прозападную ориентацию, нанести ущерб тесным отношениям Баку с Израилем», — отмечает The Middle East Monitor.

Telegram-канал «Военный обозреватель» в свою очередь опубликовал фотографию лидера «Хусейнитов». На снимке он изображен рядом с генералом Касемом Сулеймани, убитым в январе 2020 года силами США.

Напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном выросла в середине сентября, пишет РИА Новости. Тегеран подозревает Баку в тесном сотрудничестве с региональным иранским оппонентом — Израилем. Иран обвинил Израиль в том, что он стремится приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пользуясь ситуацией в Нагорном Карабахе, а также разжечь конфликт в отношениях между Баку и Тегераном.