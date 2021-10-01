Загадочный взрыв в Иране привел израильскую разведку к секретной базе

Загадочный взрыв в Иране, произошедший 27 сентября, привел израильскую разведывательную компанию ImageSat International к секретной базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) восточнее Тегерана. Об этом говорится в Twitter компании.

ImageSat International также опубликовала снимки разрушений в научно-исследовательском центре. На фотографиях видно, что по крайней мере четверть здания полностью разрушена, повреждения также заметны на крыше.

В результате взрыва погибли по меньшей мере два члена КСИР, пишет издание The Times of Israel. По одной из версий, названных израильским изданием, взрыв стал результатом провалившихся ракетных испытаний. Вторая версия — происшествие стало результатом атаки.

В июле 2021 года тогдашний глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль стоит за атакой на ядерный объект в иранском Натанзе, а его задачей было сорвать переговоры по ядерной сделке Тегерана. Авария произошла 11 апреля. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.