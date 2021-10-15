Стали известны подробности убийства 14-летней россиянки в Чите, тело которой было найдено вечером 14 октября. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, преступление произошло дома у школьницы. Накануне ее 15-летний знакомый пришел в гости, чтобы выяснить отношения. Девушка хотела расстаться с ним, так как он якобы слил в сеть ее интимные фото.

На этой почве произошла ссора, подросток в какой-то момент схватил кухонный нож. Он нанес 16 ножевых знакомой, после чего сбежал из квартиры, забрав орудие убийства и ее телефон. Тело девушки обнаружила мать после прихода с работы.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю Егор Марков, в тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления 15-летний подросток был задержан. При допросе с участием законного представителя, педагога и адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления.

Парня задержали спустя два часа после обнаружения тела. Он был у себя дома, к тому моменту успел выбросить нож и постирать одежду, испачканную кровью. Предварительно, о случившемся подросток сразу рассказал своей матери, но та не стала сообщать в полицию. В настоящее время подозреваемый полностью признал свою вину. На учете ПДН он ранее не состоял. Также сообщается, что у него были проблемы с успеваемостью в школе — он не справлялся с программой, и ему советовали перейти на домашнее обучение.

