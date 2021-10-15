Голливудский актер заявил о правоте Путина и слабости США

Американский актер Джон Кьюсак: Путин был прав, демократия в США упадочна и слаба

Американский актер и продюсер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в таких кинокартинах, как «1408», «Интуиция» и «2012», заявил о слабости США и правоте президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В чем-то Путин был прав — демократия в США настолько упадочна и слаба — она не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа», — написал голливудский актер, назвав бывшего американского лидера «наглым криминальным идиотом, патологическим лжецом и фашистом».

«Если США не могут арестовать Трампа, который все еще пытается свергнуть демократию, тогда что мы?» — задался вопросом Кьюсак.

В 2020 году Джон Кьюсак и десятки других знаменитостей вышли протестовать на улицы из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией. Тогда актер заявил, что подвергся нападению сотрудников полиции. Мирные протесты проходили на фоне беспорядков, охвативших десятки городов США.