Крупнейший в Европе производитель стали пострадал из-за цен на газ

Нидерландская сталелитейная компания ArcelorMittal, крупнейшая в Европе, вынуждена была ограничить производство на некоторых заводах из-за слишком высоких расходов на электроэнергию. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Financial Times.

Стоимость энергии в Европе связана с ценами на газ, которые в последние месяцы держатся на рекордных уровнях, в несколько раз превышающих прошлые максимальные значения. В результате выпуск продукции ряда предприятий стал невыгодным.

У ArcelorMittal пострадал выпуск продукции, используемой в строительном секторе. Производитель ввел короткие выборочные перерывы в работе электродуговых печей. При этом в компании считают, что такие меры не окажут значительного влияния на объемы производства и не приведут к дефициту продукции на рынке.

Неделю назад стало известно, что ArcelorMittal ввел для покупателей надбавку в размере 50 евро за тонну продукции, объяснив, что больше не в состоянии справляться с ростом цен на энергию в одиночку. В компании пообещали вернуться к привычным ценам после того, как стоимость энергоносителей нормализуется. К такой же политики прибегли и другие европейские металлурги, в том числе британские Liberty Steel И British Steel, а также испанская Celsa.

Ранее один из крупнейших чешских поставщиков электроэнергии и газа Bohemia Energy объявил об остановке поставок из-за резкого роста цен на оптовом рынке. Компания обслуживает около 900 тысяч клиентов.

На этом фоне специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка призвал объявить газовую войну России, которая, по его мнению, виновна в ситуации. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак назвал виновниками кризиса европейские власти, которые действовали на авось» при формировании запасов газа.