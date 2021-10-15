Проживающая 35 лет в бочке россиянка объяснила отказ от переезда

Жительница Омска отказалась переезжать из бочки, так как опасается за свою пенсию

Жительница Омска Светлана Чернова, которая на протяжении 35 лет занимала ржавую железную бочку, объяснила, почему отказалась переезжать в геронтологический центр. Свое решение россиянка объяснила страхом остаться без денег, сообщают РИА Новости.

Власти предложили женщине переехать в центр, который предоставляет социальное обслуживание гражданам старших возрастных групп. Она отметила, что считает себя «не настолько старой, чтобы туда ехать». Женщина также опасается, что в центре у нее будут забирать все деньги, 70 процентов пенсии пойдет на содержание в интернате. «Пенсия у меня есть, 14 тысяч, 12 из них я отдаю за кредит. Пока я лежала в больнице весной, у меня украли газовую установку, кредит на нее. Платить до января. Ничего, выкручусь», — отметила Чернова.

Женщина попросила власти провести в бочку электричество, так как внутри нет света больше двух лет. Однако администрация не может провести коммуникации, так как объект считается незаконной постройкой. На данный момент россиянка находится в очереди на получение жилья по соцнайму, она стоит в ней с 2002 года. «Неужели за 34 года я не заслужила жилье? Меня постоянно двигали», — пожаловалась Чернова.

Об условиях жизни Черновой стало известно в октябре. Она переехала в бочку в 1980-х годах, когда работала на омском заводе и стояла в очереди на получение однокомнатной квартиры. Бочка должна была стать временным жильем и ускорить процесс получения собственной квартиры. Однако вскоре завод закрылся, и женщина не смогла получить жилье.