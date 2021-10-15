Жених погиб за три дня до свадьбы с любовью всей жизни

Американец попал в ДТП при подготовке к свадьбе и погиб в ожидании эвакуатора

Жених из американского города Редмонд, штат Вашингтон, погиб под колесами автомобиля за три дня до свадьбы с любовью всей жизни. Об этом сообщает издание New York Post.

47-летний Крис Гоулс поехал в город Спокан в рамках подготовки к свадьбе с девушкой по имени Шайло Шуман. Недалеко от аэропорта Спокана американец попал в ДТП и вызвал эвакуатор.

В ожидании помощи мужчина решил перейти улицу и попал под колеса автомобиля Subaru. Водитель автомобиля заявил полиции, что Гоулс выскочил на дорогу так быстро, что он не успел среагировать. Американец погиб на месте.

«Шайло была любовью всей жизни Криса, и его семья утешает себя тем фактом, что он умер в момент, когда был полон любви, радости и ожидания», — говорится в некрологе мужчины.

Ранее сообщалось, что 24-летний житель английского города Дерби, графство Дербишир, отправился на вечеринку с невестой, выпил, упал с лестницы и погиб на ее глазах. Вскрытие показало, что причиной смерти стала травма головы.