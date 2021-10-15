Менеджер популярной блогерши Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении

Менеджер блогерши Саши Спилберг: она не выходит на связь уже третий день

Менеджер популярной блогерши Александры Балковской, известной как Саша Спилберг, сообщила о ее исчезновении. Соответствующий пост она разместила в Instagram-аккаунте девушки.

По ее словам, Спилберг не выходит на связь уже третий день. Менеджер попросила всех, у кого есть какая-либо информации о блогерше написать в личные сообщения ее аккаунта. Она также приложила к посту скриншот переписки со Спилберг в WhatsApp, на котором видны непрочитанные сообщения. «Мы не понимаем, что происходит», — добавила менеджер.

На YouTube-канал 23-летней блогерши подписаны 6,45 миллиона человек, а на Instagram — 5,1 миллиона. В 2020 году Спилберг привлекали к съемкам шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.