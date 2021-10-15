В Раде предрекли Украине неизбежную капитуляцию перед Россией

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предрек Украине неизбежную капитуляцию перед Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

По его словам, если Киев откажется от конструктивного подхода в переговорах с Москвой, то он может обречь себя на холодную зиму. Парламентарий отметил тяжелую ситуацию с энергоносителями в стране, из-за которой жители могут столкнуться с проблемами с отоплением.

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Волошин подчеркивает, что в такой ситуации переговоры по Донбассу отойдут на второй план. Он объяснил, что если Киев будет артачиться по данному вопросу, то льготные поставки газа и угля станут невозможны. «Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — резюмировал депутат.

Ранее генеральный директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил в эфире телеканала «Наш», что страна попала в тяжелую экономическую ситуацию, в которой с одной стороны имеется газовая проблема, а с другой — угольная, что создает видимый конфликт между центральной и местной властями. «В этом году мы попали в такой серьезный шторм, где с одной стороны газовая проблема, а с другой стороны — угольная. Это одна и та же проблема просто в разных местах по-разному откликнулась, поэтому вопрос цены и все это накопилось, поэтому конфликт есть между центральной и местной властью, решить его теоретически можно, то есть компромисс должен быть с двух сторон», — сказал Мартыненко.

