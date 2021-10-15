В Кении серийный убийца-«вампир» сбежал перед судом и подвергся линчеванию

В Кении мужчина, которого считали «кровожадным вампиром» и подозревали в серийных убийствах нескольких детей, сбежал перед судом и подвергся линчеванию со стороны разгневанной толпы в Бунгоме. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом расследования.

14 июля кенийское Управление уголовных расследований (DCI) сообщило, что 20-летний Мастен Милимо Ванджала (Masten Milimo Wanjala) был арестован в связи с исчезновением двух детей. Мужчина позднее признался правоохранителям, что убил по меньшей мере десять других детей за последние пять лет. Иногда перед убийством он высасывал из вен своих жертв кровь, уточнили в DCI. За это Ванджала получил прозвище «вампир».

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Мужчина должен был явиться в суд в среду, 13 октября, в столицу Кении, Найроби, по делу об убийствах 12-13-летних детей, но сбежал из полицейского участка перед заседанием. Полицейские организовали розыскные мероприятия, а губернатор Найроби Майк Сонко пообещал вознаграждение в размере 1316 фунтов стерлингов (более 1800 долларов) любому, кто сообщит информацию и поможет офицерам найти Ванджалу.

Однако в пятницу, 15 октября, стало известно, что предполагаемого серийного убийцу настигла и линчевала разгневанная толпа после того, как местные дети города Бунгома опознали его в своем сельском доме, расположенном более чем в 400 километрах от полицейского участка Джогу-роуд, из которого он сбежал.

«К этому времени информация о нем распространилась по всему миру, и местные жители знали, кто он такой. В конце концов он наткнулся на один из домов в городе, но его выгнали оттуда и линчевали», — сказал районный администратор Бонфейс Ндима (Bonface Ndiema).

По данным полиции, первой жертвой Ванджалы стала 12-летняя девочка, которую он похитил пять лет назад в графстве Мачакос к востоку от столицы Кении. По информации сотрудников правоохранительных органов полиции, некоторым жертвам он вводил наркотики, после чего обескровливал, некоторых он задушил. Отмечается, что жертв кенийца могло быть и больше, поскольку некоторым малоимущим семьям он предлагал купить их детей за 300-500 долларов. Тела нескольких детей, которые умерли от рук Ванджалы, до сих пор не найдены.

Издание отмечает, что три офицера, дежурившие в полицейском участке Найроби, где содержался серийный убийца, были арестованы по обвинению в том, что они «не предотвратили» побег Ванджалы. Не исключается также версия, что полицейские помогли кенийцу сбежать.

По данным Missing Child Kenya, в 2020 году в африканской республике 242 ребенка в возрасте до 18 лет числилось пропавшими без вести, из них 125 девочек и 117 мальчиков. Большинство детей воссоединились со своими семьями, по меньшей мере десять были найдены мертвыми, еще 18 детей до сих пор числятся пропавшими без вести.