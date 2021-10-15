Лукашенко призвал Армению и Азербайджан не использовать СНГ для разбирательств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению и Азербайджан не использовать СНГ как площадку для «разбирательства». Об этом он заявил на саммите Содружества, который проходит в пятницу, 15 октября, в формате видеоконференции, передает БЕЛТА.

Выступая на мероприятии, премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности начать демаркацию границы с Азербайджаном и возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул, что не считает площадку саммита СНГ удобным местом для разбирательства совместной истории Армении с Азербайджаном. Такое политическое противостояние проходит в международном суде в Гааге, пояснил премьер.

«Спасибо, вы абсолютно правы. СНГ — не площадка для разбирательства по отдельным вопросам. Мы не имеем таких полномочий, функций», — заявил Лукашенко.

Он поблагодарил Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что они проинформировали о ситуации в регионе. «Там живут наши друзья — и азербайджанцы, и армяне», — отметил президент Белоруссии.

В декабре прошлого года в сети появилась аудиозапись разговора Лукашенко и тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна, записанная в 2016 году. Лукашенко предлагал Саргсяну отдать часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики азербайджанцам за 5 миллиардов долларов и направить в регион миротворцев ОДКБ. «Он заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов [долларов] на первом этапе», — отметил Лукашенко, очевидно имея в виду Алиева. Офис Саргсяна подтвердил подлинность записи.