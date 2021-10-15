Назван лучший российский работодатель

Самым желанным работодателем для россиян со специализацией в области бизнеса и коммерции оказался «Яндекс». В последние два года рейтинг возглавлял «Газпром», но теперь он опустился на третье место. Лучших работодателей назвала компания Universum по итогам опроса 18 тысяч россиян, пишет РБК.
С третьего на второе место поднялся Google. На четвертом месте расположилась дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром нефть», на пятом — Mail.ru Group. Также в первую десятку попали Microsoft, BMW, IKEA, «Росатом» и Сбербанк.
Среди разработчиков компьютерного программного обеспечения лидируют Microsoft и IBM. В сфере промышленного производства — Siemens, в автомобилестроении — BMW Group. Для специалистов в сфере инжиниринга и естественных наук лучшим оказался Google, как и у ИТ-специалистов. Pfizer стал самой желанной компанией для работников в сфере здравоохранения, сместив Минздрав.
Ранее сообщалось, что «Данон» признан лучшей компанией для построения женской карьеры по версии Forbes. В рейтинге учитывался гендерный состав, оплата труда, карьерные возможности, корпоративные программы и особые заслуги. На втором месте оказалась группа «Тинькофф» благодаря минимальному разрыву в средних зарплатах мужчин и женщин.