Назван лучший российский работодатель

Самым желанным работодателем для россиян со специализацией в области бизнеса и коммерции оказался «Яндекс». В последние два года рейтинг возглавлял «Газпром», но теперь он опустился на третье место. Лучших работодателей назвала компания Universum по итогам опроса 18 тысяч россиян, пишет РБК.

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? Рабский труд В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад

С третьего на второе место поднялся Google. На четвертом месте расположилась дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром нефть», на пятом — Mail.ru Group. Также в первую десятку попали Microsoft, BMW, IKEA, «Росатом» и Сбербанк.

Среди разработчиков компьютерного программного обеспечения лидируют Microsoft и IBM. В сфере промышленного производства — Siemens, в автомобилестроении — BMW Group. Для специалистов в сфере инжиниринга и естественных наук лучшим оказался Google, как и у ИТ-специалистов. Pfizer стал самой желанной компанией для работников в сфере здравоохранения, сместив Минздрав.

Ранее сообщалось, что «Данон» признан лучшей компанией для построения женской карьеры по версии Forbes. В рейтинге учитывался гендерный состав, оплата труда, карьерные возможности, корпоративные программы и особые заслуги. На втором месте оказалась группа «Тинькофф» благодаря минимальному разрыву в средних зарплатах мужчин и женщин.