Наркоторговка сдала полицейским 13-летнего сына-закладчика

В Москве задержана 36-летняя россиянка, занимавшаяся наркоторговлей при помощи закладок. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, оказавшись в руках полицейских, женщина решила скостить себе срок и сдала партнеров по незаконному бизнесу. Среди тех, кто по наводке женщины попал в руки оперативников, был и ее 13-летний сын. На допросе мальчик сознался, что стал заниматься закладками благодаря матери, которая научила его основам наркоторговли, а теперь сама же и сдала его в полицию.

17 сентября сообщалось, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали четверых членов семьи, которые занимались наркоторговлей.