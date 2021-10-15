В России оценили отказ Узбекистана размещать у себя американские войска

Пушков о попытках США получить базу в Узбекистане: все больше стран могут сказать «нет»

Сенатор Алексей Пушков оценил отказ Узбекистана размещать на своей территории американские войска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, провал настойчивых попыток США получить базу в Узбекистане является еще одним подтверждением, что Ташкент не считает это отвечающим его интересам. «Сегодня все больше стран могут позволить себе сказать "нет" США в ответ на их требования», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее руководитель информационной службы Министерства обороны Узбекистана Бахром Зульфикаров заявил, что вопрос размещения на территории Узбекистана антитеррористических подразделений США не стоит и не обсуждается. По его словам, руководство страны не получало от Пентагона соответствующих сообщений. Кроме того, отметил он, Узбекистан в любом случае будет вынужден отказать США в данной просьбе, так как это запрещено Конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной страны.

14 октября издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщило о том, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможное размещение контртеррористических баз США. Отмечается, что в качестве главной повестки дня США захотели обсудить возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Такая договоренность позволила бы американским военным «лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане».