Бездомная мать-одиночка заработала миллионы рублей на продаже интимных снимков

Жительница британского Ноттингема всего за год превратилась из бездомной матери-одиночки в преуспевающую модель-миллионера. Историю обогащения Авы Грейс (Ava Grace) рассказало издание The Sun.

Как удалось выяснить журналистам, еще год назад Грейс жила со своей пятилетней дочерью практически на улице. Однако в какой-то момент 29-летней британке пришла в голову мысль попробовать заработать на продаже своих интимных снимков с помощью сервиса OnlyFans.

Оказалось, что посетители ресурса не просто готовы платить Грейс, она еще и вынуждена работать по 18 часов в сутки, чтобы не разочаровывать подписчиков. Эта нагрузка хорошо окупается: за прошедший год новоиспеченной модели удалось заработать более миллиона фунтов стерлингов (почти 100 миллионов рублей).

«Продажа пикантных фото в интернете полностью изменила мою жизнь, — сказала Грейс. — С 16 лет я фактически была бездомной. Мне было тяжело и всегда приходилось бороться. У меня не было знакомых, на которых я могла бы положиться, и никогда не было семьи: папу я не знаю, братьев и сестер у меня нет, а мама уехала работать в другую страну, когда я был подростком».

Теперь же Грейс смогла купить себе новый дом за 250 тысяч фунтов стерлингов и потратить еще 15 тысяч на роскошный отпуск. Она официально является одним из 300 человек на планете, которые смогли стать миллионерами благодаря OnlyFans.

Впрочем, не всех подобные увлечения приводят к богатству. Исповедующую христианство американку Эддисон Синс (Addison Sins) растили в строгости верующие родители. Стараясь избежать запретов и разозлить отца и мать, Синс начала сниматься в порно, а также завела аккаунт на OnlyFans. Для нее эта история закончилась просьбой священника больше не приходить на богослужения.