Британская теннисистка Радукану снялась с Кубка Кремля

Британская теннисистка Эмма Радукану отказалась от участия в Кубке Кремля. Об этом сообщает The Guardian.

18-летняя спортсменка снялась с турнира, сославшись на изменения в графике выступлений. «Я не смогу выйти на корт в Москве в этом году, но надеюсь, что мне удастся выступить при российских фанатах в следующем», — призналась Радукану.

12 сентября Радукану стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале US Open она переиграла представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес. После триумфа в США Радукану взлетела в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас британка считается 22-й ракеткой мира.

Кроме того, британка вошла в историю мирового тенниса: до нее никому из участников турниров серии «Большого шлема» не удавалось выйти в финал из квалификации. Радукану начала профессиональную карьеру в 2018 году.