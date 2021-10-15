Андрей Разин рассказал о состоянии госпитализированного Александра Серова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 Александра Серова. Своими переживаниями за самочувствие артиста он поделился на странице в Instagram.

По словам Разина, Серов не стал прививаться от коронавируса, поэтому с певцом случилась беда. «Сейчас он находится в реанимации с почти 80-процентным поражением легких. Он находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе. Я молю Бога, чтобы Саша справился с этой болезнью», — подчеркнул продюсер.

Ранее композитор Игорь Крутой призвал молиться за Серова, с которым он дружит много лет. Музыкант посетовал на то, что его друг «заболел заразой», и что он никак не может ему помочь. «У меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова», — написал Крутой.

О том, что 67-летний Серов попал в реанимацию одной из московских больниц, стало известно 9 октября. Сообщалось, что у музыканта повреждены 75 процентов легких, а врачи оценивают его состояние как тяжелое.