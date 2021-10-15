Откровенные действия стюардессы в кабине пилота вызвали споры в сети

Фотография обнимающейся стюардессы с пилотом стюардессы в кабине вызвала споры в сети

Стюардесса итальянской авиакомпании сфотографировалась на коленях у пилота и вызвала споры в сети. Снимок появился в Instagram-аккаунте @sleep_eat_fly, освещающем досуг членов летного состава.

На размещенном кадре девушка обнимает командира воздушного судна, сидя у него на коленях, в то время как он держит бортпроводницу за талию и целует ее в шею.

Некоторые подписчики сообщества осудили откровенные действия членов экипажа в комментариях к посту. «Не понимаю, зачем выставлять свои чувства напоказ?», «Подобное поведение, да еще и в кабине пилота выглядит странно», — писали они.

Однако большая часть юзеров оценила задумку молодых людей. «Ой, какие вы счастливые», «Везунчики», «Вы такие милые!», «Прекрасное фото», «Очень красивая пара», — поддержали пользователи.

Ранее в сентябре американская стюардесса сфотографировалась в необычной позе, сидя в кабине пилотов, и впечатлила поклонников. На размещенном снимке девушка сидит в кресле пилота воздушного судна, задрав ноги на штурвал. При этом бортпроводница одета в официальную униформу, состоящую из серой жилетки и мини-юбки в тон.