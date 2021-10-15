В Госдуме объяснили переговоры по транзиту газа через Украину после 2024 года

Газопровод на Украине настолько технологически несовершенен, что прокачка через него уже сейчас является своеобразным преступлением, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что текущие переговоры России и Германии по дальнейшему транзиту через эту страну — это исключительно формальный политический ход.

Желание Украины подписать новый контракт на транзит газа уже сейчас выглядит странным, потому что до завершения текущего остается еще три с половиной года. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели заявил вице-премьер России Александр Новак. Он объяснил, что общается со специальным представителем правительства ФРГ, ответственным за вопросы по транзиту газа через Украину, Георгом фон Вальдерзее, но не считает нужным выводить переговоры в публичную плоскость.

Технологическое преступление

Делягин заметил, что речь идет не столько о транзите, сколько о самом факте переговоров и консультаций двух сторон. Он напомнил, что немцы обещали американцам приложить все возможные усилия для продолжения прокачки газа через Украину и хотят сдержать слово.

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«К 2024 году ГТС Украины будет находиться в таком состоянии, что аналогичные прокачки превратятся просто в выпускание газа в воздух. Это будет решето. Уже сейчас продолжение транзита — технологическое преступление, рвануть может в любой момент. Так что, на мой взгляд, речь идет просто о том, что немцам нужно приложить усилия, чтоб у американцев не было повода обидеться. Они демонстрируют, что ведут переговоры, а Россия ведет себя предельно вежливо и помогает этой уловке. Так что диалог продлится какое-то время и закончится на том, что обе стороны скажут, как хотели бы продолжения транзита, но, к сожалению, для этого в Украине должно появиться адекватное правительство, которое отремонтирует трубу», — считает политик.

Депутат добавил, что, поскольку за последние семь лет никаких действий в этом направлении предпринято не было, можно предположить, что и в ближайшей перспективе ситуация вряд ли изменится.

Ранее в Киеве раскритиковали соглашение США и Германии, которое позволило завершить прокладку «Северного потока-2». Власти республики посчитали недостаточными гарантии, которые были даны относительно транзита.