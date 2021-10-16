Моуринью выпил виски с Макгрегором

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью встретился с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором. Соответствующие фотографии португалец опубликовал в своем Instagram.

Специалист подарил спортсмену футболку римского клуба с десятым номером и надписью «Конор». Моуринью также добавил, что ему пришлось выпить с ирландцем виски. Тренер подчеркнул, что отказаться было невозможно. Кроме того, португалец отметил, что поделился с Макгрегором «некоторыми историями».

Моуринью возглавил «Рому» 4 мая. В нынешнем сезоне команда после семи туров с 15-ю очками находится на четвертом месте в чемпионате Италии.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в июле этого года, проиграв американцу Дастину Порье. Всего в его активе 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.