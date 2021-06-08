Моуринью захотел пригласить в «Рому» форварда «Зенита»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет пригласить в римский клуб нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в форварде сборной Ирана португальский специалист видит альтернативу атакующему футболисту «Торино» Андреа Белотти. Пока римлянам не удается договориться с туринцами о трансфере итальянца.

Азмун в завершившемся сезоне провел 24 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 19 мячей и сделал шесть голевых передач. Контракт 26-летнего иранца с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость Азмуна в 25 миллионов евро. В составе сборной Ирана футболист провел 54 матча, в которых забил 34 гола.

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