Экипаж МКС разбудила сирена

РИА Новости: ночью на МКС из-за сбоя с модулем «Звезда» сработала сигнализация

Ночью на Международной космической станции (МКС) сработала сирена, разбудившая экипаж, сообщает РИА Новости, ссылаясь на переговоры российских космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).

«Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал [сирену], чтобы они услышали», — сказал космонавт Антон Шкаплеров.

Срабатывание сигнализации вызвано сбоем в системе управления модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей космического корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»), на котором режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд планируют вернуться на Землю.