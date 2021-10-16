«Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» вернется на Землю раньше запланированного

Космический корабль «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин») с «киноэкипажем», включающим режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, вернется на Землю раньше запланированного, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Роскосмос».

Согласно уточненным данным, расстыковка Международной космической станции (МКС) и «Союз МС-18» ожидается 17 октября «в 4:14 по московскому времени, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 6:41 по московскому времени и посадка спускаемого аппарата — в 7:35 по московскому времени в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган».

Агентство отмечает, что «первоначально посадка планировалась на 7:36 по московскому времени и на два километра ближе к Жезказгану».

Ранее МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей космического корабля «Союз МС-18». На нем режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, принимающие на МКС участие в съемках фильма «Вызов», планируют вернуться на Землю.