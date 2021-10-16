В российском регионе четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом

В Астраханской области четверо детей пострадали, играя с противогазом в заброшенном здании

В Астраханской области четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в заброшенном здании, об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора российского региона, передает РИА Новости.

Происшествие случилось в субботу 16 октября в поселке Сизый Бугор Володарского района. Отмечается, что трое мальчиков и девочка в возрасте 11-12 лет подобрали противогаз и элементы к нему, в результате чего произошел хлопок, и ребята пострадали.

Двоих детей с ожогами рук и голеней выписали домой долечиваться амбулаторно, еще двоих с ожогами лиц, предплечий и голеней 1-2 степени и поражением 7 и 10 процентов госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На место прибыла оперативная группа управления МВД по Астраханской области, обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет начал процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение.

Ранее жительница села городского округа Алушта в Крыму заявила, что ее бывший муж похитил их четырехлетнего ребенка и попытался его поджечь. По словам россиянки, супруг, с которым они прожили вместе пять лет, решил отомстить ей за развод. «Он сделал все, как и говорил: взорвал газовый баллон, вывезя ребенка в лес!» — написала женщина.

