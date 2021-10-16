Отец пропавший блогерши Саши Спилберг прокомментировал ее исчезновение

Отец блогерши Саши Спилберг заявил, что в деле о ее пропаже нет криминала

Отец пропавший блогерши Саши Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская) прокомментировал в Instagram исчезновение дочери.

Он заявил, что смог найти телефон девушки, а также ее автомобиль на парковке. От отметил, что пока ему не удалось выйти с ней на связь, однако в деле с исчезновением Спилберг «нет криминала».

Накануне, 15 сентября, менеджер Балковской сообщила об исчезновении 23-летней блогерши. По ее словам, та не выходила на связь несколько дней и добавила, что «не понимает, что происходит». Она попросила всех, у кого есть любые имеющиеся данные о блогерше, написать в личные сообщения ее аккаунта.

На YouTube-канал Саши Спилберг подписаны 6,45 миллиона человек, а на Instagram — 5,1 миллиона. В 2020 году ее привлекали к съемкам шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.