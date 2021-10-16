В Госдуме отреагировали на новость об избежавшей наказания за допинг американке

Свищев об избежавшей наказания за допинг американке: что запрещено у нас, разрешено у них

Российский спортсмен, попавший в схожую ситуацию с американской фигуристкой Джессикой-Ноэль Калаланг, не смог бы избежать наказания из-за двойных стандартов, считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Такое мнение он высказал в комментарии «Газете.ру».

«Понимаете, система неравнозначна по разные стороны океана. И все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке. Конечно, мы не можем огульно утверждать, что-то и у них запрещено. Но в целом такая система существует», — отреагировал на новость об американке парламентарий.

Свищев также привел в пример случай с российским керлингистом Александром Крушельницким, который получил дисквалификацию за употребление мельдонием в качестве допинга. «Адвокаты больше двух часов доказывали, что мельдоний попал в его организм не по его вине, что это не является доказательством системного приема. А если бы на его месте был американец, он бы рассказал историю про помаду, про крем, про гормональные таблетки какие-нибудь, как они любят делать», — добавил депутат.

Ранее 16 сентября сообщалось, что Калаланг не будет наказана за применение допинга, так как Антидопинговое агентство США (USADA) пришло к выводу, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с косметикой. Фигуристка выступает в парном катании вместе с Брайаном Джонсоном.