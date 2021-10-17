Актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей» наградили в Следственном комитете

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева и Анастасию Мельникову, сыгравших в сериале «Улицы разбитых фонарей», сообщается на сайте ведомства.

Российские актеры стали почетными гостями на встрече в честь Дня работников уголовного розыска. Отмечается, что артисты, исполнившие роли Олега Соловца и Анастасии Абдуловой, «воплотили на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска». Бастрыкин наградил приглашенных ветеранов органов внутренних дел и следствия медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

«Также указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты», — подчеркивается в сообщении.

«Улицы разбитых фонарей» — российский детективный сериал из 16 сезонов, выходивший на телеэкраны с 1998 по 2019 год. Первые эпизоды были сняты еще в 1995 году по мотивам произведений писателя Андрея Кивинова. Сериал посвящен будням сотрудников милиции, позже полиции. «Улицы разбитых фонарей» называли наиболее продолжительным сериалом в истории российского телевидения по времени в эфире.

