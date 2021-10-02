Лия Ахеджакова прокомментировала информацию о вызове на допрос из-за спектакля

Народная артистка Лия Ахеджакова заявила, что ее не вызывали на допрос из-за спектакля

Народная артистка Лия Ахеджакова опровергла информацию о том, что ее вызвали на допрос в Следственный комитет (СК). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в последний раз она беседовала со следователем еще месяц назад, с тех пор подобное не происходило.

Как сообщалось ранее, Ахеджакова на сборе труппы театра «Современник» заявила, что приходила в СК на беседу в рамках проверки спектакля «Первый хлеб» по жалобе общественной организации «Офицеры России». Следователи расспросили актрису о постановке и поинтересовались, почему ее героиня негативно высказалась о ветеранах.

В августе Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала, вызванного спектаклем «Первый хлеб» в театре «Современник». Она отметила, что ее поддерживает муж. Он следит за тем, что пишут об актрисе в интернете, а также проверяет фальшивые аккаунты, которые ведутся от имени его супруги. Ахеджакова считает, что если муж от нее уйдет, ей настанет конец.

В июле организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества».