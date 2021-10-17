Российский военный спас продавца магазина от грабителя с ножом

В магазине Новосибирска военнослужащий-контрактник спас продавца, которому угрожал вооруженный мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По данным канала, сержант Эмиль Касымов был на обеде и зашел в продуктовый. Там он увидел, как неизвестный угрожает ножом продавцу. Военнослужащий обезвредил грабителя и удерживал его до приезда полицейских.

Командование военного округа направило министру обороны России предложение о его награждении.

Ранее в Чувашии офицер полиции спас из горящего дома женщину и ее детей. Он заметил клубы черного дыма над одним из домов села Хыркасы Чебоксарского района. Возле горевшего здания находилась пожилая женщина. Она сказала, что в доме или возле него осталась ее дочь и два внука. Полицейский перелез через забор соседского дома и вместе с подоспевшим супругом девушки помог пострадавшим перебраться в безопасное место.