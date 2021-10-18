В Раде охарактеризовали отношения Украины с Западом одесским анекдотом

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович охарактеризовал отношения Украины с Западом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

Рабинович на вопрос о том, дружит ли Киев с западными странами, вспомнил одесский анекдот, который, его мнению, точно описывает сложившуюся ситуацию. Депутат рассказал, как одна женщина поделилась со свой подругой опасениями насчет того, что муж ее разлюбил. При этом на вопрос, почему она так решила, героиня шутки ответила, что уже два года не видела его дома.

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Рабинович также подчеркнул, что не понимает, зачем Запад нужен простым жителям Украины. При этом он добавил, что «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают», отметив чистоту на европейских улицах и верховенство права. Украину невозможно перенести в эту Европу, но можно построить в ней такой же образ жизни, резюмировал парламентарий.

Ранее американская миссия при ОБСЕ заявила, что Крым является частью Украины, при этом перепутала цвета ее флага. «Мы не требуем увеличения полномочий для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине; мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой существующий мандат. Этот мандат позволяет миссии патрулировать всю Украину, включая Крым, оккупированный Россией, потому что Крым — это Украина», — написали в посте в защиту государственного суверенитета. К твиту также была прикреплена анимация, в которой территория полуострова была раскрашена в цвета флага Украины. Однако цвета флага были перепутаны — синий, который означает небо, в посте поставлен внизу, а желтый — наверху.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

