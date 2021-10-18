Боец MMA нокаутировал соперника редким ударом из карате

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Бэрри добился победы над соотечественником Аланом Бенсоном на турнире Cage Warriors 130. Видео доступно в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.
A thing of beauty!#CW130 pic.twitter.com/zmojbJFI2x— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) October 18, 2021
33-летний американец проводил первый бой в профессиональных MMA. Ему удалось завершить схватку досрочно во втором раунде. Бэрри удался редкий удар из карате внешней стороной стопы — микацуки гери. Данная техника, которую редко демонстрируют на поединках по правилам MMA, позволила ему нокаутировать соперника и добиться победы.
Поражение от Бэрри стало для Бенсона вторым в его карьере при единственной победе.
В августе в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ганский спортсмен Абдул Разак Альхассан нокаутировал оппонента ударом ногой в голову. Он финишировал представителя Италии Алессио Ди Чирико за 17 секунд.