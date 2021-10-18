Боец MMA нокаутировал соперника редким ударом из карате

Боец MMA Джастин Бэрри нокаутировал Алана Бенсона ударом из карате на Cage Warriors

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Бэрри добился победы над соотечественником Аланом Бенсоном на турнире Cage Warriors 130. Видео доступно в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.

33-летний американец проводил первый бой в профессиональных MMA. Ему удалось завершить схватку досрочно во втором раунде. Бэрри удался редкий удар из карате внешней стороной стопы — микацуки гери. Данная техника, которую редко демонстрируют на поединках по правилам MMA, позволила ему нокаутировать соперника и добиться победы.

Поражение от Бэрри стало для Бенсона вторым в его карьере при единственной победе.

В августе в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ганский спортсмен Абдул Разак Альхассан нокаутировал оппонента ударом ногой в голову. Он финишировал представителя Италии Алессио Ди Чирико за 17 секунд.

