Боец UFC нокаутировал оппонента ударом ногой в голову за 17 секунд

Ганский боец смешанного стиля (MMA) Абдул Разак Альхассан записал на свой счет первую победу с сентября 2018-го. Видео предоставлено правообладателем.

36-летний Альхассан одолел итальянца Алессио Ди Чирико на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ганец одержал досрочную победу, финишировав оппонента за 17 секунд.

Альхассан нокаутировал итальянца ударом ногой в голову. Таким образом, он оборвал серию из трех поражений подряд в UFC. До успеха в поединке с Ди Чирико в последний раз Альхассан выходил победителем из схватки с Нико Прайсом. Тогда поединок был также закончен нокаутом.

Всего на счету Альхассана 11 побед при четырех поражениях. Помимо UFC, он также известен по выступлениям в Bellator.